До числа кращих увійшли представники семи клубів.
Флоріан Вірц, Getty Images
25 грудня 2024, 23:42
Статистичний портал Sofascore оголосив символічну збірну німецької Бундесліги за підсумками 2024 року.
До числа кращих потрапили представники семи клубів, серед яких по три гравці Баварії та Баєра.
Найкраща оцінка залишилася за півзахисником Баєра Флоріаном Вірцем – 7,82 бала.
Воротар: Фредерік Реннов (Уніон).
Захисники: Алехандро Грімальдо (Баєр), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Йосуа Кімміх (Баварія).
Півзахисники: Граніт Джака (Баєр), Надім Амірі (Баєр/Майнц), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Вірц (Баєр).
Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Омар Мармуш (Айнтрахт).
Після 15 турів Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Баєр на чотири очки. Трійку найкращих замикає Айнтрахт.