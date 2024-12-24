Словенський центрбек виступатиме за Гольштайн Кіль.
фото: ФК Гольштайн
24 грудня 2024, 19:20
Футбольний клуб Гольштайн Кіль, який виступає у німецькій Бундеслізі, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Давіда Зеца.
Колишній центрбек львівського Руху перейшов до німецького клубу на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.
Останній клубом 24-річного Зеца був словенський Целє.
Нагадаємо, що Давід Зец виступав за Рух у сезоні-2020/21. За львівську команду він зіграв дев'ять матчів.