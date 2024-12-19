Німеччина

У 9-12 турі чемпіонату Німеччини єгиптянин відзначився сімома результативними діями.

Центрального нападника франкфуртського Айнтрахта Омара Мармуша визнано найкращим гравцем Бундесліги за підсумками листопада, передає офіційний сайт турніру.

Протягом чотирьох турів (9-12), які бралися до уваги при визначенні претендентів на звання, 25-річний єгиптянин допоміг своїй команді здобути 12 очок. На рахунку Мармуша чотири голи та три асисти.

За індивідуальну нагороду він боровся з одноклубником-захисником Натаніелем Брауном, півзахисником Баєра Флоріаном Вірцом, півзахисником Баварії Джамалом Мусіалою, захисником Баварії Дайо Упамекано та захисником Майнца Антоні Касі.

Нагадаємо, що Мармуш був найкращим гравцем Бундесліги й у вересні, тоді як у жовтні звання дісталося нападнику Баварії Гаррі Кейну.