Англія

Керманич Челсі підтримав колегу з Манчестер Сіті.

Англійський Манчестер Сіті продовжує перебувати в складному моменті сезону й постійно втрачає дорогоцінні очки та вже випав за межі зони Ліги чемпіонів УЄФА в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.

Незважаючи на це, конкуренти все одно високо оцінюють шанси "містян" на повернення до оптимальної форми й, зокрема, головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска радить не квапитись списувати з рахунків його іспанського колегу на чолі Сіті Хосепа Гвардіолу.

"Мені чомусь стає смішно, коли хтось говорить, що Гвардіола — усе.

Я вже говорив із Пепом. Він абсолютно спокійний і точно розуміє, що відбувається з його командою. Якщо ви професійно займаєтеся футболом, ви можете бачити кількість травм у складі його колективу — це точно ненормально", — заявив італійський фахівець.

Манчестер Сіті на Boxing day зіграє домашній матч проти Лестера 26 грудня, о 14:30.