Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 26 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Фулгемом, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 26 ГРУДНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напередодні дербі Західного Лондона Челсі продовжує зберігати статус одного із головних претендентів на чемпіонський титул. І як би головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска не відхрещувався від чемпіонських амбіцій у нинішній кампанії, сперечатися з результатами Челсі та прогресом просто неможливо — наочним доказом цього є другий рядок у турнірній таблиці АПЛ.

Так, можна згадати, що в минулому турі підопічні Енцо Марески продемонстрували далеко не найвдаліший виступ проти Евертона, проте тут теж треба розуміти, що "пенсіонерам" протистояла ультрапрагматична команда, яка мало дозволяє створювати суперникам в атакуючій фазі.

Утім, сьогодні у суперниках Челсі також не найпростіший колектив. Фулгем хоч і здобув одну перемогу в останніх п'яти матчах, але при цьому підопічні Марку Сілви також не зазнали жодної поразки, хоча були всі передумови для цього на тлі наявності дуже непростого календаря.

Так, за останній час Фулгем здобув перемогу у матчі з Брайтоном та звів поєдинки проти Тоттенгема, Арсеналу, Ліверпуля та Саутгемптона до нічийних результатів. З усіх останніх зустрічей лише нічию зі "святими" можна сприймати як провальний результат, хоч і проти того ж Ліверпуля "дачники" могли розраховувати на набагато більше з урахуванням того, що команда Арне Слота майже весь поєдинок була змушена грати у меншості.