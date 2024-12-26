Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 26 грудня і розпочнеться о 17:00.
Челсі — Фулгем, getty images
26 грудня 2024, 11:00
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Фулгемом, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ
ЧЕТВЕР, 26 ГРУДНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Напередодні дербі Західного Лондона Челсі продовжує зберігати статус одного із головних претендентів на чемпіонський титул. І як би головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска не відхрещувався від чемпіонських амбіцій у нинішній кампанії, сперечатися з результатами Челсі та прогресом просто неможливо — наочним доказом цього є другий рядок у турнірній таблиці АПЛ.
Так, можна згадати, що в минулому турі підопічні Енцо Марески продемонстрували далеко не найвдаліший виступ проти Евертона, проте тут теж треба розуміти, що "пенсіонерам" протистояла ультрапрагматична команда, яка мало дозволяє створювати суперникам в атакуючій фазі.
Утім, сьогодні у суперниках Челсі також не найпростіший колектив. Фулгем хоч і здобув одну перемогу в останніх п'яти матчах, але при цьому підопічні Марку Сілви також не зазнали жодної поразки, хоча були всі передумови для цього на тлі наявності дуже непростого календаря.
Так, за останній час Фулгем здобув перемогу у матчі з Брайтоном та звів поєдинки проти Тоттенгема, Арсеналу, Ліверпуля та Саутгемптона до нічийних результатів. З усіх останніх зустрічей лише нічию зі "святими" можна сприймати як провальний результат, хоч і проти того ж Ліверпуля "дачники" могли розраховувати на набагато більше з урахуванням того, що команда Арне Слота майже весь поєдинок була змушена грати у меншості.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,75.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Дісасі, Адарабіойо, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон
ФУЛГЕМ : Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Берге — Адама Траоре, Кінг, Івобі — Муніз
Не зіграють: Бадьяшиль, Джеймс, В. Фофана, Мудрик — Рід, Нельсон, Тете
Під питанням: Лавія — Берге, Лукич, Сміт-Роу
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