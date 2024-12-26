Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Евертон.

Манчестер Сіті та Евертон зіграють у вісімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), залучив до стартового складу Аке в центрі оборони, тоді як Савіо та Доку розташуються на флангах атаки.

Шон Дайч, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (0:0), використав із перших хвилин Коулмана на правому фланзі оборони, тоді як на протилежному боці поля традиційно зіграє Віталій Миколенко.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіо, Фоден, Доку — Голанд.

Запасні: Карсон, Брітс, Де Брюйне, Гюндоган, Сімпсон-П’юзі, Мубама, Оллейне, О’Райлі, Макейті.



Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Бету, О'Браєн, Шерміті, Броя, Ліндстрем, Армстронг.



Гра Манчестер Сіті — Евертон почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.