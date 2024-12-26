Англія

Свіжий коментар португальського фахівця.

Рубен Аморім проаналізував гру з Вулвергемптоном. Манчестер Юнайтед програв матч 18-го туру АПЛ із рахунком 0:2.

"Матч складався з двох частин. Різниця в тому, що ми грали 45 хвилин у меншості. Біля воріт суперника було багато моментів. Незважаючи на те, що ми грали вдесятьох, ми були близькі до їхніх воріт у першому таймі. І знову стандартні положення дещо ускладнили гру.

Я думаю, у першому таймі ми контролювали хід гри. Іноді Вулвергемптон вибігав у контратаки, але ми контролювали хід гри. В останній третині поля нам трохи не вистачало агресії, але ми контролювали хід гри. Потім був другий тайм, під час якого ми повинні були щось змінити, але вилучення все для нас ускладнило", — сказав Рубен Аморім.

Перемога дозволила "вовкам" вибратися із зони вильоту, опинившись на 17-й сходинці турнірної таблиці, тоді як МЮ все ще йде 14-м.