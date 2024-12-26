Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2024 року.
Челсі - Фулгем, Getty Images
26 грудня 2024, 23:25
Челсі поступився Фулгему в Лондонському дербі.
Команда Енцо Марески вела у рахунку завдяки голу Коула Палмера, але влучні удари Вілсона і Муніза, який забив у компенсований час, залишили "синіх" без очок.
Огляд матчу:
Челсі — Фулгем 1:2
Голи: Палмер, 16 - Вілсон, 82, Муніз, 90+5
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 73)
Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Андерсен, Бессі, Робінсон — Івобі (Сессеньйон, 90), Перейра (Керні, 74), Лукич, Траоре (Вілсон, 68) — Хіменес (Муніз, 74)
Попередження: Нету — Лукич, Андерсен, Робінсон, Муніз.