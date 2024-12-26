Англія

Результати матчів АПЛ.

Завершилось два матчі 18-го туру АПЛ. Челсі на останніх хвилинах програв Фулгему, Тоттенгем поступився Ноттінгему.

Гол Еланги приніс перемогу Ноттінгему в матчі з Тоттенгемом. Ноттінгем виграв 4 матчі поспіль і піднявся на третє місце в АПЛ.

Ноттінгем Форест - Тоттенгем 1:0

Гол: Еланга, 29

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Сілва, 82) — Еланга (Морато, 74), Гіббс-Вайт (Ворд-Праус, 82), Гадсон-Одої (Авонії, 87) — Вуд (Соса, 87)

Тоттенгем: Форстер — Спенс, Дрегушін (Біссума, 87), Грей, Удоджі (Порро, 81) — Бентанкур (Бергвалль, 64), Сарр (Меддісон, 64) — Джонсон, Кулусевські, Сон (Вернер, 81) — Соланке

Попередження: Єйтс, Андерсон, Мурільйо — Дрегушін, Спенс, Меддісон

Вилучення: Спенс, 90+4

Тим часом Челсі поступився Фулгему в Лондонському дербі. Команда Марески вела у рахунку завдяки голу Палмера, але влучні удари Вілсона і Муніза, який забив у компенсований час, залишили "синіх" без очок.

Челсі — Фулгем 1:2

Голи: Палмер, 16 - Вілсон, 82, Муніз, 90+5

Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 73)

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Андерсен, Бессі, Робінсон — Івобі (Сессеньйон, 90), Перейра (Керні, 74), Лукич, Траоре (Вілсон, 68) — Хіменес (Муніз, 74)

Попередження: Нету — Лукич, Андерсен, Робінсон, Муніз