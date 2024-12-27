Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 26 грудня 2024 року.

Ноттінгем Форест у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги мінімально обіграв лондонський Тоттенгем (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 29 хвилині у воротах "шпор" відзначився Еланга.

При цьому "шпори" закінчували зустріч у меншості, оскільки у компенсований час до другого тайму червону картку отримав Спенс.

Завдяки цій перемозі Ноттінгем Форест набрав 34 очки і посідає третє місце в АПЛ, а у Тоттенгема 23 бали та 11 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Тоттенгем у рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест — Тоттенгем 1:0

Гол: Еланга, 29.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Сілва, 82) — Еланга (Морато, 74), Гіббс-Вайт (Ворд-Праус, 82), Гадсон-Одої (Авонії, 87) — Вуд (Соса, 87).

Тоттенгем: Форстер — Спенс, Дрегушін (Біссума, 87), Грей, Удоджі (Порро, 81) — Бентанкур (Бергвалль, 64), Сарр (Меддісон, 64) — Джонсон, Кулусевські, Сон (Вернер, 81) — Соланке.

Попередження: Єйтс, Андерсон, Мурільйо — Дрегушін, Спенс, Меддісон.

Вилучення: Спенс, 90+4.