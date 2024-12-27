Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 26 грудня 2024 року.
Ліверпуль - Лестер, Getty Images
27 грудня 2024, 07:23
Ліверпуль у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі переміг Лестер (3:1).
Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині, коли у воротах "червоних" відзначився Аю. Однак перед самою перервою команда Арне Слота відігралася завдяки голу у виконанні Гакпо.
Потім на старті другого тайму Джонс вивів Ліверпуль уперед, а наприкінці матчу Салах зміцнив перевагу "червоних".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лестер у рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Ліверпуль — Лестер 3:1
Голи: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 83 — Аю, 6.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 86) — Гравенберх (Ендо, 86), Мак Аллістер (Елліотт, 90+1), Джонс (Собослаї, 77) — Салах, Нуньєс (Жота, 78), Гакпо.
Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді (Околі, 90+5), Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Скіпп, 65), Сумаре — Мавідіді (Декордова-Рід, 87), Аю, Ель-Ханнус (Буонанотте, 64) — Дака.
Попередження: Гомес, Робертсон, Собослаї — Аю, Вестергор.