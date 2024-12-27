Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Лестером.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Лестера (3:1).

"Я був задоволений грою у першому таймі, я був задоволений початком матчу. Була лише одна хвилина, якою я був незадоволений, і це була хвилина, коли ми пропустили гол. Думаю, це єдине, що ми не дуже добре зробили у першому таймі.

Ми з самого початку створювали моменти, багато загрожували воротам, часто доставляли м'яч у штрафний майданчик, де у нас було багато гравців — я багато разів бачив Робертсона перед воротами. Тож я не міг просити про більше.

Думаю, що було важливо зробити рахунок 1:1 перед перервою, тому що це надало нам сил, і ви одразу побачили це у другому таймі, коли ми просто продовжили робити те, що робили. Це було не тільки корисно для нас, а й справило протилежний ефект на Лестер", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Лестер.