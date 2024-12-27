Англія

Тренер обурений видаленням Дурана.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував поразку (0:3) від Ньюкасла в матчі АПЛ.

"Ньюкасл на своєму стадіоні дуже сильний, до того ж у матч втрутилися обставини, які зіграли ключову роль у результаті.

Червона картка Дурану? Я завжди підтримував ВАР, але його потрібно використовувати. Головний арбітр дуже швидко ухвалив рішення показати червону картку, не потрібно поспішати, можна подивитися повтор і ухвалити правильне рішення. Вилучення фактично вбиває гру, все повністю змінюється", — цитує Емері BBC.