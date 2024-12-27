Франція

Словацький футболіст може вирушити до Туреччини.

Центральний захисник ПСЖ Мілан Шкрініар може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво парижан погодилося відпустити 29-річного словака, у послугах якого зацікавлений Галатасарай.

Також наголошується, що наразі справа за "левами", які мають домовитися з футболістом, зарплата якого становить близько 11 мільйонів євро на сезон.

Діючий контракт Мілана розрахований до літа 2028 року. Цього сезону він провів лише п'ять матчів, у яких відіграв на полі 381 хвилину.