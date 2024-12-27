Англія

Нідерландець може переїхати на Енфілд.

Ліверпуль проявляє інтерес до 27-річного півзахисника Барселони Френкі де Йонга. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, мерсисайдці не планують здійснювати серйозні трансфери взимку, проте можуть придбати нідерландського футболіста наступного літа.

Зазначається, що Ліверпуль був поставлений до відома, що Барселона готова розглянути пропозицію щодо де Йонга в розмірі 35 млн. євро.

Підкреслюється, що перешкодою для переходу 27-річного півзахисника може стати його заробітна плата. Гравцеві доведеться піти на її зниження, якщо він захоче стати футболістом Ліверпуля.

Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.