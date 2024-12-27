Англія

Молодий українець підсилив гру лондонців у другому таймі, проте довести справу до результативного удару не судилося — ні Брентфорду, ні Брайтону.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушив у гості до Брайтона.

Вже на 15-й хвилині гості мали можливість відривати рахунок, проте гол Йоана Вісса було скасовано через офсайд.

"Чайки" намагалися здобути результат у першому таймі, активно насідаючи на організовану оборону Брентфорда, але реалізувати бодай один момент господарям поля не вдалося, а після перерви, витративши вдосталь фізичних кондицій, гравці Брайтона не змогли підтримувати аналогічний темп.

На тлі цього у другому таймі була переважно рівна гра як за володінням, так і за кількістю створених моментів. У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию на Амекс Стедіум.

Щодо Єгора Ярмолюка, то молодий українець вийшов на поле на 72-й хвилині замість капітана Брентфорда Крістіана Нергора, і одразу ж Єгор дав про себе знати жовтою заробленою карткою за підсумками боротьби з Жуаном Педро.

Серед інших подій за підсумками цього протистояння слід зазначити травму основного воротаря Брентфорда Марка Флеккена (вимушена заміна у першому таймі), дебют в АПЛ захисника "бджіл" Чі Су Кіма та довгоочікуване повернення лідера Брайтона Соллі Марча після травми.

Брайтон — Брентфорд 0:0

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Марч, 88), ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, О'Райлі (Адінгра, 68) — Груда (Мінте, 67), Енсісо (Рюттер, 78), Мітома (Аярі, 68) — Педро

Брентфорд: Флеккен (Валдімарссон, 36) — Роерслев, Коллінз, Мі (Су Кім, 78), — — Янельт, Нергор (Ярмолюк, 72), Дамсгор — Мбемо, Вісса, Шаде

Попередження: Мі, Ярмолюк