Англія

Відновлення форварда потребуватиме чимало часу.

Лондонський Арсенал напередодні в рамках вісімнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі обіграв Іпсвіч.

Арсенал — Іпсвіч 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головного тренера "канонірів" Мікеля Артету розпитували не тільки про виступ його команди, а й про стан здоров’я нападника Букайо Сака, який зазнав травми підколінного сухожилля й мусив пережити оперативне втручання.

"Букайо Сака буде відсутній чимало тижнів... можливо, більше двох місяців.

Йому потрібна операція. Зараз усе залежить від того, як швидко почне загоюватись рубець після операції, і наскільки ця ділянка стане рухливою з часом", — заявив іспанський фахівець.

Сака в цьому сезоні відіграв 24 матчі, забив дев’ять голів та віддав 13 гольових передач.