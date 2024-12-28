Англія

Наближаємось до завершення саги.

Захисник та вихованець англійського Ліверпуля Трент Александер-Арнольд наближається до завершення свого чинного контракту з клубом, тому спекуляцій на тему його майбутнього останнім часом стає тільки більше.

Угода 26-річного виконавця спливає влітку наступного року, тому вже за кілька днів розпочнеться період, коли гравець може вільно вести особисті перемовини з будь-яким іншим клубом.

Увесь цей час "червоні" намагались знайти правильний підхід та запропонувати власному футболісту продовження контракту знову, утім останній раунд перемовин завершився не на їхню користь.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, Трент дав зрозуміти клубу, що мадридський Реал — це його вибір для подальшого розвитку професійної кар’єри.

У цьому сезоні англієць відіграв 22 матчі та віддав п’ять гольових передач.