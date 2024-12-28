Англія

Важливі три пункти для "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Іпсвіч Таун (1:0) у матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"Я дуже радий перемозі, "сухій" грі й тому, як ми провели більшу частину матчу. Це дійсно складний суперник.

Ми граємо так багато матчів. Ви бачите, що команди перемагають із дуже невеликим відривом. Сьогодні ми могли б зробити відрив набагато більшим, але не зробили. Однак ми не здригнулися в останні кілька хвилин і добре захищалися в тих зонах, де нам потрібно було це робити, і я дуже, дуже задоволений", — сказав Артета.