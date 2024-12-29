Англія

Про це заявив головний тренер "лис".

Нападник Лестера Джеймс Варді готовий зіграти проти Манчестер Сіті сьогодні в матчі 19-го туру АПЛ.

Варді пропустив поєдинок попереднього туру на Енфілді проти Ліверпуля (1:3). Сьогодні головний тренер Лестера Рууд ван Ністелрой розповів, що англієць оговтався після пошкодження.

"У Джеймі була невелика травма, пара забитих місць за останній тиждень.

Він був не в кращій формі перед Ліверпулем, тому ми дали йому трохи часу на відновлення. Сподіваюся, він зможе вийти на поле в неділю. Має хороші шанси зіграти", — сказав голландець.

Лестер та Ман Сіті розпочнуть матч о 16:30.