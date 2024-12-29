Англія

Із цим тренером Челсі розслабитись не вийде.

Англійський нападник лондонського Челсі Ноні Мадуеке стабільно отримував певну кількість ігрового часу, починаючи від другого туру англійської Прем’єр-ліги, і аж до 18 ігрового дня та дербі проти Фулгема (1:2).

Тоді з неочевидних причин головний тренер "синіх" Енцо Мареска не залучив 22-річного виконавця до заявки на гру.

Як потім з’ясувалось, це була реакція на недостатньо відповідальну підготовку футболіста до матчу.

Перед грою проти Іпсвіча на виїзді керманич Челсі розповів, у якому стані перебуває його підопічний наразі.

"Ноні Мадуке дуже добре долучився до гри в матчі проти Астон Вілли, і я очікую побачити це від нього й цього разу.

Конкуренція з його боку повинна бути вищою", — заявив італійський фахівець.

Матч Іпсвіч — Челсі відбудеться 30 грудня, о 21:45.