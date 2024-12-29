Англія

"Пенсіонери" вимагатимуть активації клаусули англійця у розмірі 40 млн фунтів стерлінгів.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска заявив про те, що центральний півзахисник його команди Карні Чуквуемека хоче змінити клубну прописку через брак ігрового часу.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "пенсіонери" готові задовольнити прохання 21-річного англійця його відпустити, проте лондонці не збираються йти на жодні фінансові поступки.

Це означає, що Челсі високо оцінює потенціал Чуквуемеки, тому вимагатиме за його постійний трансфер усі 40 мільйонів фунтів стерлінгів, які прописані в контракті гравця в якості клаусули.

Нагадаємо, що влітку 2022 року "пенсіонери" заплатили Астон Віллі за англійського хавбека удвічі менше — близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Зазначається, що Челсі не розглядає варіант із тим, щоб Карні вирушив в оренду — тільки повноцінний продаж.

У цьому сезоні Чуквуемека провів за лондонський клуб лише 130 хвилин у п'яти зіграних матчах, жодного разу не з'явившись на полі у рамках АПЛ.