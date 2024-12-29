Англія

Після травми Букайо Саки "каноніри" шукатимуть взимку можливості для підсилення атакувальної лінії.

Напередодні лідер та ключовий вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака отримав серйозну травму, яка стала причиною першої в кар'єрі операції для гравця та ризикує залишити його без футболу більш ніж на два місяці.

На тлі цього у "канонірів" з'явилося ще більше вагомих причин вийти взимку на трансферний ринок з метою підсилення лінії атаки та глибини складу в цілому.

Як повідомляє CaughtOffside, Арсенал приєднався до довгого переліку клубів, які розглядають підписання форварда ПСЖ Рандаля Коло Муані за 55 мільйонів євро (14 матчів, 2 голи, 1 асист). Потенційно конкуренцію "канонірам" у цих трансферних перегонах за 26-річним французом можуть скласти Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Вест Гем, Ювентус, Наполі та Боруссія Дортмунд.

Окрім цього, за інформацією джерела, у шорт-листі команди Мікеля Артети у питанні підсилення атаки станом на зараз перебувають універсальні швидкі нападники в особі 25-річного Браяна Мбемо з Брентфорда (21 матч, 10 голів, 3 асисти) та 24-річного Мохаммеда Кудуса з Вест Гема (15 матчів, 3 голи, 2 асисти).

Зазначається, що Арсенал також досі не охолонув до ідеї оформити трансфер 19-річного атакуючого півзахисника Арди Гюллера (20 матчів, 1 гол, 3 асисти), якому наразі не вдається виграти конкуренцію за місце у стартовому складі мадридського Реала.

Раніше неодноразово повідомлялося про сильний інтерес Арсеналу до Александера Ісака (19 матчів, 12 голів, 4 асисти), проте виставлений Ньюкаслом неймовірний цінник у 150 мільйонів фунтів стерлінгів через небажання розлучатися зі шведом робить цю угоду за таких фінансових вимог чимось з розряду фантастики.