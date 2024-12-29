Англієць розпочав процес відновлення.
Букайо Сака, Getty Images
29 грудня 2024, 09:35
Гравець Арсеналу Букайо Сака переніс операцію після травми, які він отримав в матчі АПЛ з Крістал Пелес.
"Більшість бачить перешкоди, але мало хто бачить можливості. Відновлення почалося, і я повернуся сильнішим! Дякую всім за ваші повідомлення", – написав Сака і виклав фото в інстаграм.
Раніше Артета казав про травму Сака:
"Букайо Сака буде відсутній чимало тижнів... можливо, більше двох місяців.
Сака в цьому сезоні відіграв 24 матчі, забив дев’ять голів та віддав 13 гольових передач.