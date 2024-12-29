Англія

Коментар іспанського фахівця після перемоги над "лисицями".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дав коментар після перемоги над Лестером. Зустріч 19-го туру чемпіонату Англії завершилася з рахунком 2:0. Ця перемога стала першою виїзною для "містян" за останні 70 днів.

"Це була не найідеальніша гра, але я сподіваюся, що перемога підніме наш настрій. У нас недостатньо сил, щоб грати у свій футбол протягом 90 хвилин, але сподіваюся, цей результат допоможе нам оговтатися від поганих моментів.

Я відчуваю полегшення. Це те саме слово, яке підходить для всіх нас. Але ми не повинні зупинятися", — сказав Гвардіола Sky Sports.

Зазначимо, що перемога над Лестером стала для Манчестер Сіті другою в 14 матчах. Наступний суперник "містян" — Вест Гем.