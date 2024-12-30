Англія

Бельгієць висловився про кризу в команді.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне прокоментував кризовий відрізок сезону для своєї команди.

"Для деяких це справді важко. Перші чотири тижні все було добре, але потім стало важко – деякі люди грали надто багато матчів.

Думаю, Пеп Гвардіола був трохи пригнічений, ніж зазвичай, але я не думаю, що ця різниця була суттєвою. Не можна змінити себе після невдалого моменту.

Ми мали багато хорошого, ми знаємо, як вигравати матчі. Але зараз ми не перемагаємо, таке трапляється. Потрібно прийняти, що інші команди теж добре грають і, можливо, перебувають у найкращій ситуації.

Ми маємо робити свою роботу, і ми намагаємося її робити. Сподіваюся, все налагодиться", – сказав Кевін Де Брюйне.

Після 19 зіграних матчів Манчестер Сіті розташовується на п'ятій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 31 пункт.