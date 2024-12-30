Іспанія

Клуб пролонгував угоди двох гравців.

Реал Сосьєдад оголосив про продовження контрактів із двома гравцями. Нові угоди підписали захисник

Хон Мікель Арамбуру Мехіас та півзахисник Такефуса Кубо.

Арамбуру продовжив свою угоду до 2027 року. Кубо — до 2029.

В поточному сезоні Арамбуру провів 21 матч, результативними діями не відзначався. Кубо зіграв 23 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, що Субіменді не хоче переходити в Манчестер Сіті через конкуренцію з Родрі.