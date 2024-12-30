Клуб пролонгував угоди двох гравців.
ТАКЕФУСА КУБО, GETTY IMAGES
30 грудня 2024, 15:23
Реал Сосьєдад оголосив про продовження контрактів із двома гравцями. Нові угоди підписали захисник
Хон Мікель Арамбуру Мехіас та півзахисник Такефуса Кубо.
Арамбуру продовжив свою угоду до 2027 року. Кубо — до 2029.
В поточному сезоні Арамбуру провів 21 матч, результативними діями не відзначався. Кубо зіграв 23 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти.
Раніше повідомлялось, що Субіменді не хоче переходити в Манчестер Сіті через конкуренцію з Родрі.