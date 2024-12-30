Італія

Тренер отримав нове призначення.

Мілан призначив Сержіу Консейсана на посаду головного тренера команди. Він замінив свого земляка Паулу Фонсеку, якого сьогодні відправили у відставку за незадовільні результати.

Колишній тренер Браги, Віторії Гімараєш, Порту та французького Нанта Сержіу Консейсан підписав контракт з "россонері" до літа 2026 року.

50-річного португальського фахівця звільнили з посади на чолі "драконів" улітку року, що минає, після того, як він провів із командою 368 матчів за сім років праці.

Першим матчем нового тренера стане гра півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса.