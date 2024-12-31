Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 29 грудня 2024 року.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі поступився Ньюкаслу з рахунком 1:0.

Два швидких голи від команди Едді Гау вирішили долю протистояння, тоді як у подальшому футболісти Рубена Аморіма мали кілька цілком непоганих моментів для того, аби відігратись, але в останню мить доля відверталась від господарів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:2

Голи: Ісак, 4, Жоелінтон, 19

Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт (Антоні, 83), Мартінес (Йоро, 65) — Мазрауї, Каземіро (Гарначо, 64), Еріксен, Далот — Діалло, Зіркзе (Мейну, 33) — Гойлунн.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр (Лівраменто, 58), Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі (Барнс, 85), Ісак, Гордон (Віллок, 85).

Попередження: Мартінес — Шер