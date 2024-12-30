Англія
30 грудня 2024, 23:55
Ньюкасл остаточно позбавив Манчестер Юнайтед новорічного настрою
Команда Рубена Аморіма програла вчетверте поспіль та в трьох останніх домашніх матчах у чемпіонаті.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл, Getty Images
30 грудня 2024, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:2
Голи: Ісак, 4, Жоелінтон, 19
Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт (Антоні, 83), Мартінес (Йоро, 65) — Мазрауї, Каземіро (Гарначо, 64), Еріксен, Далот — Діалло, Зіркзе (Мейну, 33) — Гойлунн.
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр (Лівраменто, 58), Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі (Барнс, 85), Ісак, Гордон (Віллок, 85).
Попередження: Мартінес — Шер