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Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:2
Голи: Ісак, 4, Жоелінтон, 19

Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт (Антоні, 83), Мартінес (Йоро, 65) — Мазрауї, Каземіро (Гарначо, 64), Еріксен, Далот — Діалло, Зіркзе (Мейну, 33) — Гойлунн.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр (Лівраменто, 58), Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі (Барнс, 85), Ісак, Гордон (Віллок, 85).

Попередження: Мартінес — Шер