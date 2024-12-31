Англія

Ілкай Гюндоган звернувся до вболівальників на тлі кризи команди.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував останні важкі часи та результати для команди, звернувшись до вболівальників у соціальних мережах.

"Я хотів би подякувати вам за підтримку цього року. Я знаю, що останнім часом у нас були дуже складні часи — такого ми ще ніколи не відчували в Манчестер Сіті. Ось чому в останні пару тижнів така цінна ваша підтримка.

Нам потрібно повернути колишню впевненість у собі наступного року. Я також знаю, що можу грати краще, і зроблю все можливе разом з нашим тренером, моїми партнерами по команді та всім клубом, щоб знову досягати більш позитивних результатів.

Цього сезону нам ще є за що боротися. Давайте триматися разом, щоб зробити наступний рік успішним. Незабаром побачимося, бережіть себе, будьте здорові і всього найкращого у 2025 році вам та вашим близьким!", — написав Гюндоган у твіттері.

Поле 19 турів Манчестер Сіті набрав 31 очко і посідає лише шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.