Англія

Причиною такого рішення стала травма американського воротаря.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що їхній молодий воротар Габріел Слоніна був достроково відкликаний із оренди в Барнслі.

Оренда 20-річного голкіпера збірної США в клубі Першої ліги Англії була перервана, оскільки футболіст отримав пошкодження — травму пальця.

У цьому сезоні Габріел Слоніна провів за клуб третього дивізіону Англії 14 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 24 голи та двічі відстояв "на нуль".