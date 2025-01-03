Англія

Португалець не вірить в камбек.

Півзахисник Ман Сіті Бернарду Сілва вважає, що його команда втратила шанси захистити титул АПЛ.

"Зараз йдеться про те, щоб змиритися з реальністю. Я не дивлюся на Ліверпуль, ми шості у лізі, я не можу дивитися на Ліверпуль, Арсенал або когось ще. Зараз я дивлюся на наступну гру, щоб спробувати набрати три очки та стати четвертим чи третім.

За 10 турів до кінця можна буде трохи позайматись математикою, щоб подивитися, яке місце ми можемо зайняти.

Зараз я сказав би, що це не неможливо, тому що у футболі немає нічого неможливого, але Ман Сіті точно вибув із чемпіонських перегонів. У цьому немає жодних сумнівів. Для нас вже надто пізно.

Люди завжди кажуть, що у січні не можна виграти лігу, але можна її програти. І цього сезону реальність така, що ми її програли!, – сказав Сілва в ефірі Sky Sports.