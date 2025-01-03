Тренер підсумував матч з Інтером.
Гасперіні, gettyimages
03 січня 2025, 09:30
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку від Інтера (0:2) в півфіналу Суперкубка Італії.
"Ми не нехтували цим турніром, намагалися виграти матч. Щоб перемагати у таких матчах, потрібно робити трохи менше помилок.
Проте, ми створили багато моментів для взяття воріт, деякі з них приголомшливі, як у Скальвіні. На мою думку, це була нормальна гра.
Лукман і де Кетеларе не вийшли у старті, тому що не можуть грати 50 матчів по 90 хвилин. Решта – гравці основного складу. Я не випустив гравців... Я випустив гравців команди Аталанта.
Найкращий спосіб розвивати гравців – це давати їм грати у подібних матчах. Інтер – один із найкращих клубів Європи, і ви напевно помітите, що гравці стають сильнішими, проводять такі матчі", – сказав Гасперіні.
Звіт про матч читайте на Football.ua.