"Червоні" сподіваються підписати новий контракт з гравцем.
Трент, getty images
03 січня 2025, 14:06
Ліверпуль не продасть універсала Трента Александер-Арнольда в січні. Про це повідомляє The Paper.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" не погодиться на продаж англійця в зимове трансферне вікно, незалежно від розміру пропозиції Реала.
Ліверпуль вже відхилив початковий запит Реала щодо Александер-Арнольда і мають намір продовжити спроби укласти з ним новий довгостроковий контракт.
Стверджується, що позиція Ліверпуля не зміниться за жодних обставин цього місяця, навіть якщо надійде друга пропозиція щодо Трента.
Чинна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 23 матчі, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.