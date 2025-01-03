Англія

"Червоні" сподіваються підписати новий контракт з гравцем.

Ліверпуль не продасть універсала Трента Александер-Арнольда в січні. Про це повідомляє The Paper.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" не погодиться на продаж англійця в зимове трансферне вікно, незалежно від розміру пропозиції Реала.

Ліверпуль вже відхилив початковий запит Реала щодо Александер-Арнольда і мають намір продовжити спроби укласти з ним новий довгостроковий контракт.

Стверджується, що позиція Ліверпуля не зміниться за жодних обставин цього місяця, навіть якщо надійде друга пропозиція щодо Трента.

Чинна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 23 матчі, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.