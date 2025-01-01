Іспанія

Іспанці хочуть взимку придбати англійського захисника.

Мадридський Реал не полишив надій провернути трансфер захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнолда взимку.

За інформацією Marca, мадридський клуб готовий заплатити від 20 до 25 млн євро за перехід захисника в січні.

Тим часом Ліверпуль відмовився продавати Трента у зимове ТВ, не захотівши обговорювати з мадридським клубом можливу суму трансферу.

У цьому сезоні англієць відіграв 22 матчі та віддав п’ять гольових передач.