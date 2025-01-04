Лондонці хочуть зміцнити лінію оборони.
Геї, getty images
04 січня 2025, 15:18
Челсі розглядає варіант із купівлею центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї. Про це повідомляє Give me Sport.
За інформацією джерела, "сині" мають перевагу в переговорах щодо 24-річного англійця, який є їхнім вихованцем, перед іншими клубами.
Однак Крістал Пелес хоче виручити 75 млн. фунтів стерлінгів з потенційного продажу англійського захисника, що може стати перешкодою для Челсі.
Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 22 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.