Англія

Лондонці хочуть зміцнити лінію оборони.

Челсі розглядає варіант із купівлею центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї. Про це повідомляє Give me Sport.

За інформацією джерела, "сині" мають перевагу в переговорах щодо 24-річного англійця, який є їхнім вихованцем, перед іншими клубами.

Однак Крістал Пелес хоче виручити 75 млн. фунтів стерлінгів з потенційного продажу англійського захисника, що може стати перешкодою для Челсі.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 22 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.