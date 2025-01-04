Англія

Талант Арсеналу відкрив рахунок у поєдинку з Брайтоном.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Брайтона, де за підсумками першого тайму "каноніри" здобули мінімальну перевагу в рахунку завдяки єдиному голу свого юного вихованця Ітана Нванері на 16-й хвилині.

Для 17-річного атакуючого півзахисника Арсеналу цей забитий м'яч у ворота "чайок" став другим в кар'єрі у рамках АПЛ, завдяки чому Нванері вписав своє ім'я в історію найвищого дивізіону Англії (окрім Брайтона, раніше він відзначився у ворота Ноттінгем Форест в 12 турі).

Так, Нванері став першим гравцем в історії Арсеналу до 18 років, якому вдалося забити більше одного гола в рамках АПЛ. Якщо враховувати усі команди, то вихованець "канонірів" став лише шостим неповнолітнім футболістом в історії, який забив у чемпіонаті щонайменше два м'ячі.

Окрім Ітана Нванері, раніше таким досягненням могли похвалитися лише Вейн Руні (7 голів), Майкл Оуен (5), Денні Кадамартері (3), Джеймс Мілнер (3) та Федеріко Македа (2).

Нагадаємо, що цього сезону Ітан Нванері увійшов до списку наймолодших авторів голів в історії АПЛ. У вересні 2022 року талановитий англієць також став наймолодшим дебютантом в історії Прем'єр-ліги, вийшовши на поле у 15 років.