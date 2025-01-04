Англія

Коментар італійського наставника "синіх".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки гри з Крістал Пелес. Матч 20-го туру АПЛ завершився нічиєю з рахунком 1:1.

"Ми зробили достатньо для перемоги в сьогоднішньому матчі. Ми створили достатньо моментів для того, щоб домогтися перемоги, але нам потрібно поправити реалізацію. На жаль, у кінцівці ми пропустили, але загалом, я думаю, ми зробили достатньо для перемоги.

2-3 тижні тому говорили, що ми боремося за титул. Ми знали, що Ньюкасл і Вілла братимуть участь у гонці, Сіті теж. Для мене зараз головне не таблиця, а те, як ми можемо поліпшити ситуацію.

Важливо створювати моменти, тому що це означає, що ми все робимо правильно, але ці моменти потрібно ще й використовувати. Ми намагаємося підвищувати інтенсивність тренувань протягом тижня, коли готуємося до гри, навіть якщо вона і так уже на межі. Нам потрібно поліпшити реалізацію, навіть незважаючи на те, що наразі ми є однією з найкращих команд за кількістю забитих м'ячів", — сказав Енцо Мареска.

Раніше повідомлялося, що Геї — ціль Челсі.