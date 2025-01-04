Англія

Команда Енцо Марески не змогла втримати мінімальну перевагу в рахунку.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало лондонське дербі на Селхерст Парк між місцевим Крістал Пелес та Челсі, який підходив до цього протистояння з трьома матчами поспіль без перемог.

На 14-й хвилині Джейдон Санчо асистував Коулу Палмеру, що дозволило "пенсіонерам" забити швидкий гол та відкрити рахунок у цій зустрічі.

У подальшому обидві команди нехтували непоганими моментами, але поплатилися за це у підсумку саме підопічні Енцо Марески. На 82-й хвилині Жан-Філіп Матета відгукнувся на передачу Еберечі Езе, врятувавши для Крістал Пелес нічийний результат.

Крістал Пелес — Челсі 1:1

Голи: Матета, 82 - Палмер, 14

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Дукуре (Камада, 69), Лерма, Мітчелл — Сарр, Езе (Нкетіа, 87) — Матета

Челсі: Санчес — Гюсто, Ачімпонг, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо (Мадуеке, 87) — Джексон (Гую, 81)

Попередження: Колвілл, Фернандес