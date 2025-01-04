Нинішній невдалий для "шпор" період триває вже майже три місяці.
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу, Getty Images
04 січня 2025, 22:28
У поєдинку з Ньюкасл Юнайтед (1:2) Тоттенгем продовжив свою домашню серію без перемог у чемпіонаті Англії до шести матчів.
Тоттенгем — Ньюкасл 1:2 Відео голів та огляд матчу 04.01.2025
За даними Squawka, із "шпорами" подібне сталося вперше з сезону-1993/94. Тоді їхня невдала серія затягнулася аж до 14 зустрічей.
У ході тієї кампанії лондонці з 45-ма очками фінішували 15-ми (з 22-х) в турнірній таблиці АПЛ. Від зони вильоту колектив Освальдо Арділеса відділили лише три залікових бала.
Нагадаємо, до сьогоднішньої невдачі Тоттенгем на власному полі поділив очки з Вулвергемптоном (2:2), зазнав поразок від Ліверпуля (3:6) й Челсі (3:4), зіграв унічию з Фулгемом (1:1) і поступився Іпсвіч Таун (1:2).