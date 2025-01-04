Англія

"Каноніри" втратили можливість забрати всі три очки.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився враженнями після матчу з Брайтоном (1:1).

"Каноніри" вийшли вперед на 16-й хвилині зусиллями Ітана Нванері. Господарі поля врятувалися від поразки завдяки реалізованому пенальті Жоао Педро на 61-й.

"Я розчарований результатом. Особливо прикро приймати це, враховуючи красивий гол, забитий на початку. Надалі нам не вистачало контролю, ми віддали м'яч опонентам і були занадто погані в простих речах, через що не змогли домінувати, як того хотіли.

Команда багато чого робила не так під час володіння м'ячем. Ми повинні були діяти краще. На жаль, два очки втрачено", — сказав в інтерв'ю BBC Артета.

Раніше Мікель Артета висловився про травму Сака.