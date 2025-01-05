Англія

Тренер вважає, що "сороки" не награли на перемогу.

Наставник Тоттенгема Анже Постекоглу розчарований поразкою від Ньюкасла в матчі АПЛ (1:2), проте похвалив своїх підопічних за самовіддачу.

"Я дуже пишаюся своїми гравцями. Ми були чудові, враховуючи ситуацію, в якій ми перебуваємо. Ми заслужили на перемогу в цій грі. У перерві та наприкінці матчу я дуже пишався своїми гравцями.

Хід гри сьогодні був такий, що ми повинні були перемагати. Ми провели видатний матч — я не можу бути більш гордим за гравців. Я не можу просити від них більшого. Якби все було збалансовано в нашій грі, ми б сьогодні перемогли.

У нас було багато моментів. Наш футбол був видатним, враховуючи все, через що ми пройшли в цьому сезоні. Якби умови для команд були рівними, ми б перемогли. Сьогодні на полі були речі, які були поза нашим контролем, і які забрали в нас очки", — заявив Постекоглу.