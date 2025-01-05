Англія

Антонін Кінські перебрався до Лондона з празької Славії.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого голкіпера Антоніна Кінські, права на якого раніше належали празькій Славії.

21-річний чех, який восени минулого року отримав дебютний виклик у національну збірну на матчі Ліги націй, підписав зі "шпорами" повноцінний контракт до літа 2031 року.

Кінські виступатиме за клуб із Північного Лондона під 31-м номером. За неофіційною інформацією, Тоттенгем заплатив за трансфер чеського воротаря близько 16 мільйонів євро.

We are delighted to announce the signing of Antonin Kinsky, subject to international clearance and work permit ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2025

Статистика Антоніна Кінські за празьку Славію наступна: 30 ігор, 20 пропущених м’ячів та 14 "сухих" поєдинків, із яких чотири — у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (чоти пропущені, один "сухий") та шість — у Лізі Європи (сім пропущених, один "сухий").