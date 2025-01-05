Англія

Коментар португальського фахівця після матчу з мерсисайдським клубом.

Рубен Аморім відзначив самовіддачу гравців Манчестер Юнайтед у матчі з Ліверпулем. Матч 20-го туру АПЛ завершився з рахунком 2:2.

"Наші гравці повинні всерйоз замислюватися, якщо навіть одна людина вважає, що у них є здібності, але немає характеру — ми повинні з цим боротися і змінити це.

Думаю, це дійсно очевидно. Ми чудові, коли зосереджені і боремося за кожен м'яч, коли страждаємо і втомлюємося під кінець гри. Якщо ми не будемо робити цього постійно, то будемо програвати. Це зрозуміло всім.

Ми дуже добре контролювали гру. Щоразу, коли в Ліверпуля виникав момент, ми контролювали гру і на якийсь час опановували м'яч. Це важливо.

По грі було видно, що нам увесь час важко, тому що ми контролювали м'яч, іноді здійснювали фоли, контролювали переходи. Це була хороша гра", — сказав Аморім.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.