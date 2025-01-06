Англія

Єгиптянин став рекордсменом АПЛ за кількістю результативних дій на дистанції в 19 турів.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах грандіозно провів першу половину сезону в Прем'єр-лізі. У недільному матчі проти Манчестер Юнайтед (2:2) єгиптянин реалізував пенальті на 70-й хвилині.

Як зазначає Squawka, Салах став рекордсменом АПЛ за кількістю результативних дій на дистанції в 19 турів.

32-річний форвард "червоних" записав на свій рахунок 31 гол і асист (18+13), у той час як колишній рекордсмен Луїс Суарес взяв участь у 30 голах Ліверпуля в сезоні-2013/14.

У наступному турі команда Арне Слота зустрінеться на виїзді з Ноттінгем Форест. Поєдинок відбудеться 14 січня.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.