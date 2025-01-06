Тренер вірить, що англієць вийде із кризи.
Пеп і Гріліш, gettyimages
06 січня 2025, 12:41
Головний тренер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардіола прокоментував виступи Джека Гріліша, який не забив жодного гола минулого року.
"Чи хочу я побачити того Джека, що вигравав требл? Дуже хочу, але я повинен бути чесним із самим собою.
Він повинен боротись з Савіньо за місце у складі. Йому треба прийти до мене та сказати: "Так, я буду боротись".
Я не маю сумнівів відносно його здібностей. Я дуже багато доклав зусиль, щоб він тут опинився", – сказав Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до трансферу Мармуша.