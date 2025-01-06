Англія

Тренер вірить, що англієць вийде із кризи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардіола прокоментував виступи Джека Гріліша, який не забив жодного гола минулого року.

"Чи хочу я побачити того Джека, що вигравав требл? Дуже хочу, але я повинен бути чесним із самим собою.

Він повинен боротись з Савіньо за місце у складі. Йому треба прийти до мене та сказати: "Так, я буду боротись".

Я не маю сумнівів відносно його здібностей. Я дуже багато доклав зусиль, щоб він тут опинився", – сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до трансферу Мармуша.