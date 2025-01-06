Англія

Юний талант отримав пошкодження слідом за Букайо Сака, якого він підміняв в стартовому складі.

Талановитий плеймейкер Ітан Нванері почав отримувати більше ігрового часу в стартовому складі лондонського Арсеналу після того, як лідер атаки "канонірів" Букайо Сака травмувався та був вимушений перенести операцію.

Утім, як повідомив головний тренер Арсеналу Мікель Артета, 17-річний англієць отримав пошкодження в минулому матчі 20-го туру АПЛ проти Брайтона (1:1), в якому той відзначився голом у першому таймі, але після перерви був замінений. Як виявилося, та заміна Ітана була вимушеною.

"На жаль, Нванері отримав травму і, як очікується, він буде недоступним протягом наступних кількох тижнів", — заявив Артета.

У поточному сезоні Ітан Нванері провів за Арсенал 477 хвилин у 18 матчах у всіх турнірах, в яких він забив п'ять голів — два з них талановитий англієць записав на свій рахунок у рамках АПЛ, чим вкотре вписав своє ім'я в історію турніру.