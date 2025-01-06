Англія

Родина Фрідкінів оцінювала перспективи клубу під керівництвом англійського фахівця.

Наприкінці грудня 2024 року офіційно стало відомо про те, що американський консорціум The Friedkin Group (TFG) завершив процес поглинання футбольного клубу Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Як повідомляє Sky Sports, прихід до влади родини Фрідкінів може незабаром призвести до фундаментальних змін, які також можуть безпосередньо торкнутися тренерського штабу першої команди.

За інформацією джерела, в ці вихідні нові власники розглядали питання майбутнього Шона Дайча на посаді головного тренера, а також перспектив проєкту під його керівництвом.

До якого саме висновку дійшли Фрідкіни — наразі невідомо, але в останні сезони "іриски" систематично ведуть боротьбу за збереження місця в АПЛ на тлі фінансових проблем за керування англо-іранського бізнесмена Фархада Моширі,

Нагадаємо, TFG взяла на себе зобов’язання значно зменшити борговий тягар Евертона та виплатити 200 млн фунтів стерлінгів американській страховій компанії ACAP, а також рефінансувати ще 150 млн фунтів стерлінгів іншому кредитору, Rights and Media Funding.