Англія

Англійський хавбек може залишити Стемфорд Брідж лише через півроку після свого трансферу.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Кірнан Дьюзбері-Голл може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний англієць у січні залишить Стемфорд Брідж, якщо "пенсіонери" отримають за нього хорошу пропозицію.

У Челсі вже повідомили гравця щодо того, що двері для його відходу цієї зими відкриті.

У поточному сезоні Кірнан Дьюзбері-Голл провів за Челсі 857 хвилин у 15 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист. Минулого літа "сині" заплатили Лестеру більше 35 мільйонів євро.